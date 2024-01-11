Левченко Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко Елена Александровна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко Елена Александровна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Елена Александровна

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