Левченко Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левченко Елена Александровна
Рождение ребёнка
01.08.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левченко Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно