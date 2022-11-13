Николенко Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николенко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николенко Евгений Юрьевич
Мать ребёнка: Николенко Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николенко Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Николенко Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николенко Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Николенко Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николенко Марина
Смерть
Неизвестно