Николенко Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николенко Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николенко Николай

Мать: Николенко Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николенко Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Николенко Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николенко Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Николенко Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николенко Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Николенко Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николенко Марина

Смерть
Неизвестно
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