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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Митрофан Николаевич

Отец ребёнка: Лынов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лынов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Лынов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лынова) Нина Николаева

Отец ребёнка: Лынов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лынова) Мария Николаева

Отец ребёнка: Лынов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лынова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Лынов Николай Михайлович

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