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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лынов Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Лынов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лынов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лынова) Нина Николаева
Отец ребёнка: Лынов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лынова) Мария Николаева
Отец ребёнка: Лынов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лынова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Лынов Николай Михайлович