Афанасьева (Кривозубова) Евдокия Евтихьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1883
Дочь: Афанасьева Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Абрамов
Рождение ребёнка
14.07.1885
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Абрамов
Смерть
Неизвестно