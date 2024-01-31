Афанасьева (Кривозубова) Евдокия Евтихьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Кривозубова) Евдокия Евтихьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1883

Дочь: Афанасьева Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Абрамов

Рождение ребёнка
14.07.1885

Сын: Афанасьев Илья Иванов

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Абрамов

Смерть
Неизвестно

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