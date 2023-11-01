Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пыжева) Стефанида Антоновна

Отец ребёнка: Пыжев Антон Ермолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Семен Антонович

Отец ребёнка: Пыжев Антон Ермолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Пантелей Антонович

Отец ребёнка: Пыжев Антон Ермолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыжев Анофрей Антонович

Отец ребёнка: Пыжев Антон Ермолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Антон Ермолович

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