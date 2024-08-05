Телюков Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Николай Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Телюков Антон Леонович

Мать: Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телюков Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Ульяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Телюкова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Ульяна Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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