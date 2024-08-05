Телюков Николай Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Телюков Антон Леонович
Мать: Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телюков Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Ульяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Телюкова) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Ульяна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно