Горбунов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Николай Иванович
Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горбунова Клавдия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно