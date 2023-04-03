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Ирина Якимова

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Иванов

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ксения Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Ананья Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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