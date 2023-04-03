Ирина Якимова
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ксения Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ананья Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Смерть
Неизвестно