Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мира

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комлева Софья Васильевна

Отец ребёнка: не указан

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