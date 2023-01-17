(Назарова) Аксинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назарова) Аксинья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

1825 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: (назаров) Алексей Назарович

Отец ребёнка: (назаров) Назар Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: (назаров) Тимофей Назарович

Отец ребёнка: (назаров) Назар Семенович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (назаров) Назар Семенович

Смерть
1825 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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