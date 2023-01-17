(Назарова) Аксинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смерти1825 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: (назаров) Алексей Назарович
Отец ребёнка: (назаров) Назар Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Сын: (назаров) Тимофей Назарович
Отец ребёнка: (назаров) Назар Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1825 ст.