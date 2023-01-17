Макаренко Антон Семёнович
Место рожденияг. Белополье, Сумский р-н, Сумская обл., Украина
Дата рождения13.03.1888
Дата смерти01.04.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Белополье, Сумский р-н, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1901 по 1910
г. Кременчуг, Кременчугский р-н, Полтавская обл.
Место жительства
С 1914 по 1926
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1926 по 1935
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1935 по 1937
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1937 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.04.1939
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область