Шишкина (Баранова) Анна Олеговна
Место рождения
Дата рождения18.01.1964
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1964
Отец: Баранов Олег Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1992
Дочь: Лазарева Вера Андреевна
Отец ребёнка: Шишкин Андрей Валентинович
Рождение ребёнка
25.10.1994
Дочь: Шишкина Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Шишкин Андрей Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно