Шишкина (Баранова) Анна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Баранова) Анна Олеговна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

18.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1964

Отец: Баранов Олег Иванович

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.01.1992

Дочь: Лазарева Вера Андреевна

Отец ребёнка: Шишкин Андрей Валентинович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.10.1994

Дочь: Шишкина Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Шишкин Андрей Валентинович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Андрей Валентинович

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