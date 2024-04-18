Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна

Место рождения

застенок Яблонки, Двинский уезд, Витебская губерния

Дата рождения

04.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1887

Отец: Павлович Казимир Михайлович

Мать: Павлович (Лукашевич) Зофия Августовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Юзеп

Отец ребёнка: Сташкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Антон

Отец ребёнка: Сташкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сташкевич Леокадия

Отец ребёнка: Сташкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сташкевич София (Зоня)

Отец ребёнка: Сташкевич ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сташкевич ?

Рушона, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Смерть
Неизвестно

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