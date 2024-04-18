Сташкевич (Павлович) Анна Казимировна
Место рождениязастенок Яблонки, Двинский уезд, Витебская губерния
Дата рождения04.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1887
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Юзеп
Отец ребёнка: Сташкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Антон
Отец ребёнка: Сташкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сташкевич Леокадия
Отец ребёнка: Сташкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сташкевич София (Зоня)
Отец ребёнка: Сташкевич ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сташкевич ?
Рушона, Rušonas pagasts, Preiļu novads
Смерть
Неизвестно