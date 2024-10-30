Пищальникова (Никитина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1767 и 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1767 и 1770
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1792
Сын: Пищальников Ананий Савастьянович
Отец ребёнка: Пищальников Савастьян Федорович
Рождение ребёнка
?.03.1795
Сын: Пищальников Мосей Савастьянович
Отец ребёнка: Пищальников Савастьян Федорович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пищальников Федор Савастьянович
Отец ребёнка: Пищальников Савастьян Федорович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Бурнашева (Пищальникова) Ирина Савастьяновна
Отец ребёнка: Пищальников Савастьян Федорович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пищальников Иван Савастьянович
Отец ребёнка: Пищальников Савастьян Федорович
Смерть
Неизвестно