Пищальникова (Никитина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищальникова (Никитина) Татьяна Васильевна

Место рождения

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Между 1767 и 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1767 и 1770

Отец: Никитин Василий Никитич

Мать: Никитина (Дронова) Лукерья Михайловна

Берёзовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пищальников Савастьян Федорович

Рождение ребёнка
17.04.1792

Сын: Пищальников Ананий Савастьянович

Отец ребёнка: Пищальников Савастьян Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
?.03.1795

Сын: Пищальников Мосей Савастьянович

Отец ребёнка: Пищальников Савастьян Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Пищальников Федор Савастьянович

Отец ребёнка: Пищальников Савастьян Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Бурнашева (Пищальникова) Ирина Савастьяновна

Отец ребёнка: Пищальников Савастьян Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Пищальников Иван Савастьянович

Отец ребёнка: Пищальников Савастьян Федорович

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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