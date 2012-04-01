Никитин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти?.04.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Никитин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.04.2012