Никитин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

?.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Никитин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.04.2012

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