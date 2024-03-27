Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 03.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.08.1914
Отец: Мухаматов Аухади
Мать: Хаерниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1954
Смерть
Неизвестно