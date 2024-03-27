Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманов (Аухадиева) Хадичабика

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 03.08.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.08.1914

Отец: Мухаматов Аухади

Мать: Хаерниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдрахманов Габделхак Габдрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдрахманов Габделхак Габдрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдрахманов Габделхак Габдрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдрахманов Габделхак Габдрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрахманов Габделхак Габдрахманович

Рождение ребёнка
02.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдрахманов Габделхак Габдрахманович

Смерть
Неизвестно

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