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Салтыков Козьма Митрофанов

Место рождения

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

30.01.1774

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Салтыков Митрофан Андреев

Мать: Салтыкова (Мокрецова) Агафья Анисимова

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
?.02.1759

Жена: Салтыкова (Пушкарева) Евдокия Яковлева

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.05.1760

Дочь: (Салтыкова) Гликерия Кузьмина

Мать ребёнка: Салтыкова (Пушкарева) Евдокия Яковлева

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.02.1764

Сын: Салтыков Влас Кузьмин

Мать ребёнка: Салтыкова (Пушкарева) Евдокия Яковлева

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Салтыков Прохор Кузьмин

Мать ребёнка: Салтыкова (Пушкарева) Евдокия Яковлева

Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
30.01.1774
Гвоздки, Куменский муниципальный район, Кировская область

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