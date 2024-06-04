Салтыков Козьма Митрофанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти30.01.1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.02.1759
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.05.1760
Дочь: (Салтыкова) Гликерия Кузьмина
Мать ребёнка: Салтыкова (Пушкарева) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
22.02.1764
Мать ребёнка: Салтыкова (Пушкарева) Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Салтыкова (Пушкарева) Евдокия Яковлева
Смерть
30.01.1774