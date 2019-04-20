Ахмедзянова (Абдулвалеева) Зайтуна Исмагиловна
Место рожденияг.Оренбург, РСФСР
Дата рождения20.04.1943
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедзянов Марат Ильдарович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмедзянов Ильфат Ильдарович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2016