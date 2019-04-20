Ахмедзянова (Абдулвалеева) Зайтуна Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедзянова (Абдулвалеева) Зайтуна Исмагиловна

Место рождения

г.Оренбург, РСФСР

Дата рождения

20.04.1943

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1943

Отец: Абдулвалеев Исмагил

Мать: Абдулвалеева (Гарапшина) Машакар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедзянов Марат Ильдарович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмедзянов Ильфат Ильдарович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2016

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