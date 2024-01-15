Акилина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Спирина) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Спиридонов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Феодосий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Спиридонов
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Ефим Спиридонов
Рождение ребёнка
После 1861
Сын: Спирин Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Спиридонов
Смерть
Неизвестно