Акилина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Спирина) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Спиридонов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Феодосий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Спиридонов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Спирин Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Спиридонов

Рождение ребёнка
После 1861

Сын: Спирин Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Спиридонов

Смерть
Неизвестно

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