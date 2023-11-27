Хомяков Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомяков Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Хомяков Николай Васильевич

Мать: ?

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