Цхай (Искараева) Индира Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цхай (Искараева) Индира Руслановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.2016

Сын: Цхай Доминик Дмитриевич

Отец ребёнка: Цхай Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
09.05.2018

Сын: Цхай Натаниэль Дмитриевич

Отец ребёнка: Цхай Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
23.05.2020

Дочь: Цхай Эмилия Дмитриевна

Отец ребёнка: Цхай Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цхай Дмитрий Владимирович

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