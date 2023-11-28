Цхай (Искараева) Индира Руслановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.2016
Отец ребёнка: Цхай Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
09.05.2018
Сын: Цхай Натаниэль Дмитриевич
Отец ребёнка: Цхай Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
23.05.2020
Дочь: Цхай Эмилия Дмитриевна
Отец ребёнка: Цхай Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно