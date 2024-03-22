Луценко Григорий Марков
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Луценко Марко Гаврилов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ефросинья Григорьева
Мать ребёнка: Луценко Прасковья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Прасковья Григорьева
Мать ребёнка: Луценко Прасковья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ксения Григорьева
Мать ребёнка: Луценко Прасковья
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Луценко Прасковья
Российская Империя, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1827
Сын: Луценко Феодосий Григорьев
Мать ребёнка: Луценко Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Прасковья
Смерть
1848