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Луценко Григорий Марков

Место рождения

Новый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Луценко Марко Гаврилов

Мать: Луценко Настасья Никитина

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ефросинья Григорьева

Мать ребёнка: Луценко Прасковья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Прасковья Григорьева

Мать ребёнка: Луценко Прасковья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ксения Григорьева

Мать ребёнка: Луценко Прасковья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Луценко Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Луценко Прасковья

Российская Империя, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Луценко Феодосий Григорьев

Мать ребёнка: Луценко Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Прасковья

Смерть
1848
Новый Мерчик, Харківська область
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