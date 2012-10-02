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Мартынова Лада Алексеевна
Мартынова Лада Алексеевна
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
02.10.2012
Пол
Женский
Отец
Мартынов Алексей Александрович
1985 г.р.
Мать
Мартынова Наталья Юрьевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2012
Отец:
Мартынов Алексей Александрович
Мать:
Мартынова Наталья Юрьевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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