Мягкова (Молоткина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова (Молоткина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Мягков Герман Егорович

Отец ребёнка: Мягков Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мягкова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Мягков Егор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мягков Неизвестно Егорович

Отец ребёнка: Мягков Егор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Егор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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