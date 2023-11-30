Дорин Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1979
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.2004
Дочь: Дорина Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Дорина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
08.05.2010
Сын: Дорин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Дорина Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
24.07.2019
Дочь: Дорина Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Дорина Ольга Владимировна