Салтыков Пантелей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1678
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678
Отец: Салтыков Федор (Фетка Мл) (Фетка, Мл) Родионов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710