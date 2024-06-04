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Салтыков Пантелей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Салтыков Федор (Фетка Мл) (Фетка, Мл) Родионов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710

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