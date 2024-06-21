Кинев Андрей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кинева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кинева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Кинева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.
Мать ребёнка: Кинева Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно