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Воинов Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Воинов Егор Иванович

Мать: Воинова (Третьякова) Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова (Некрасова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
26.05.1907

Сын: Воинов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Воинова (Некрасова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
14.02.1909

Дочь: Воинова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Воинова (Некрасова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
11.08.1912

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Воинова (Некрасова) Антонина Петровна

Рождение ребёнка
22.02.1917

Дочь: Воинова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Воинова (Некрасова) Антонина Петровна

Смерть
Неизвестно

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