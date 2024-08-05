Воинов Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1907
Сын: Воинов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Воинова (Некрасова) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
14.02.1909
Дочь: Воинова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Воинова (Некрасова) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1912
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Воинова (Некрасова) Антонина Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1917
Дочь: Воинова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Воинова (Некрасова) Антонина Петровна
Смерть
Неизвестно