Головянко Василий Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Головянко Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Головянко Анна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Головянко Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Головянко Анна
Рождение ребёнка
17.07.1958
Дочь: Яблонская Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Головянко Анна
Павлодар Казахстан
Смерть
1982