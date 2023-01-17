Головянко Василий Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головянко Василий Елисеевич

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Место рождения

Каховка

Дата рождения

1927

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Головянко Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Головянко Анна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Головянко Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Головянко Анна

Рождение ребёнка
17.07.1958

Дочь: Яблонская Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Головянко Анна

Павлодар Казахстан
Смерть
1982
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