Мальцев Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1953

Сын: Мальцев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.05.1958

Дочь: Залескина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.06.1965

Дочь: Орлова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Тимофеевна

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