Тяпнина Марина Михайловна
Место рожденияд. Кононовская, Пингишенский приход, Медведовская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя
Дата рождения16.07.1800 ст.
Дата смерти14.01.1855 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1800 ст.
Отец: Тяпнин Михаил Ильич
Мать: Тяпнина Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
1819
Сын: Тяпнин Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Тяпнина Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.01.1855 ст.
Причина смерти: от лихорадки | 1855 январь умерла 14, погребена 16, запись 2 Крестьянка Марина Тяпниных, 54 года, от лихорадки ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 4 с. 733