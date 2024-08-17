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Тяпнина Марина Михайловна

Место рождения

д. Кононовская, Пингишенский приход, Медведовская волость, Холмогорский уезд, Архангельская губерния, Российская Империя

Дата рождения

16.07.1800 ст.

Дата смерти

14.01.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1800 ст.

Отец: Тяпнин Михаил Ильич

Мать: Тяпнина Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
1819

Сын: Тяпнин Иван

Отец ребёнка: не указан

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Тяпнина Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.01.1855 ст.
Причина смерти: от лихорадки | 1855 январь умерла 14, погребена 16, запись 2 Крестьянка Марина Тяпниных, 54 года, от лихорадки ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 4 с. 733

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