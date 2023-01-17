Алексеев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Иван Алексеевич

Алексеев Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1894 ст.

Сын: Алексеев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Мария Харитоновна

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1894 ст.
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
На 1894 год - мещанин города Венёва Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Мария Харитоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close