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Крымов Егор Захаров

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Около 1656

Дата смерти

Между 1727 и 1745

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1656

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Крымов Иван большой Егоров

Мать ребёнка: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Крымов Егор Егоров

Мать ребёнка: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Крымов Иван меньшой Егоров

Мать ребёнка: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Между 1727 и 1745
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