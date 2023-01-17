Крымов Егор Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1656
Дата смертиМежду 1727 и 1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1656
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Крымов Иван большой Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Крымов Егор Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Крымов Иван меньшой Егоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1727 и 1745