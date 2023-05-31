Мирончук Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирончук Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямковая (Мирончук) Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Н

Великие Мацевичи, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирончук Алексей Павлович

Мать ребёнка: Н

Смерть
Неизвестно

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