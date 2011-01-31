Попов Александр Иосифович
Место рождения
Дата рождения23.02.1944
Дата смерти31.01.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1965 по 1966
Брест
Место жительства
С 1966 по 1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1972 по 1979
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1989
Место жительства
Неизвестно
Минск
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Минск
Смерть
31.01.2011