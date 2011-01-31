Попов Александр Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Иосифович

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Место рождения

Соловецкий, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.02.1944

Дата смерти

31.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Соловецкий, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1965 по 1966
Брест
Место жительства
С 1966 по 1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1972 по 1979
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1989
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Минск
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Минск
Смерть
31.01.2011
Тула, город Тула, Тульская область
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