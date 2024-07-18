(Пажитнова Нескоблин) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пажитнова Нескоблин) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нескоблин Серафим Федотович

Рождение ребёнка
17.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нескоблин Серафим Федотович

Смерть
2013

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