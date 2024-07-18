(Пажитнова Нескоблин) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нескоблин Серафим Федотович
Рождение ребёнка
17.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нескоблин Серафим Федотович
Смерть
2013