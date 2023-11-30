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Корзников Кирьян Иванович

Место рождения

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

20.09.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Восприемник:д.Абызовой кр-кий сын Капитон Малмыгин
Бракосочетание
05.11.1850

Жена: не указана

По жениху: д.Каировой гос кр-не Никита Каллистратов Брехов, Георгий Михайлов Любимов. По невесте: д.Абызовой Феодор Валерьянов, Пимен Даниилов Бурков, с.Байки Даниил Крохалев
Рождение ребёнка
17.03.1858

Сын: Корзников Яков Кирьянович

Мать ребёнка: Корзникова (Логинова) Митродора Афанасьевна

Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно

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