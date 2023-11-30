Корзников Кирьян Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник:д.Абызовой кр-кий сын Капитон Малмыгин
Бракосочетание
05.11.1850
Жена: не указана
По жениху: д.Каировой гос кр-не Никита Каллистратов Брехов, Георгий Михайлов Любимов. По невесте: д.Абызовой Феодор Валерьянов, Пимен Даниилов Бурков, с.Байки Даниил Крохалев
Рождение ребёнка
17.03.1858
Сын: Корзников Яков Кирьянович
Мать ребёнка: Корзникова (Логинова) Митродора Афанасьевна
Смерть
Неизвестно