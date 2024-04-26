Соколов Алексей Иванович 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Алексей Иванович

Соколов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Соколов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Александра Семёновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Соколов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Александра Семёновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.