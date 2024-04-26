Соколов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Соколов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Соколова Александра Семёновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Соколов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Соколова Александра Семёновна
Смерть
Неизвестно