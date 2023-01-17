Бадмаева Тамара Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадмаева Тамара Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1938

Дата смерти

?.06.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1965

Сын: Бадмаев Алдар Гальчиевич

Отец ребёнка: Бадмаев Гальчи Мужанович

Рождение ребёнка
18.06.1967

Дочь: Бадмаева Ольга Гальчиевна

Отец ребёнка: Бадмаев Гальчи Мужанович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
?.06.1991
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