Бадмаева Тамара Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1938
Дата смерти?.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1965
Отец ребёнка: Бадмаев Гальчи Мужанович
Рождение ребёнка
18.06.1967
Дочь: Бадмаева Ольга Гальчиевна
Отец ребёнка: Бадмаев Гальчи Мужанович
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
?.06.1991