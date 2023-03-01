Лекомцева Лилия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лекомцева Лилия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1987

Отец: Наговицын Николай Викторович

Мать: Наговицына ия Валентиновна

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