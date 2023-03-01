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Лекомцева Лилия Николаевна
Лекомцева Лилия Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.1987
Пол
Женский
Отец
Наговицын Николай Викторович
1963 г.р.
Мать
Наговицына ия Валентиновна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1987
Отец:
Наговицын Николай Викторович
Мать:
Наговицына ия Валентиновна
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