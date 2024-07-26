Шестова (Хренова) Арина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хренов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1935
Дочь: Амбарникова (Шестова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Шестов Василий Иванович
Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно