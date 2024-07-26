Шестова (Хренова) Арина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестова (Хренова) Арина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хренов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестов Василий Иванович

Рождение ребёнка
28.11.1935

Дочь: Амбарникова (Шестова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Шестов Василий Иванович

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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