Березин Никифор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Никифор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Березин Петр Перфильев

Мать: Березина Анна Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Аксинья Юдина

Рождение ребёнка
1760

Сын: Березин Зотий Никифорович

Мать ребёнка: Березина Аксинья Юдина

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Березин) Арина Никифорова

Мать ребёнка: Березина Аксинья Юдина

Смерть
Неизвестно

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