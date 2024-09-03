Березин Никифор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Березин Петр Перфильев
Мать: Березина Анна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березина Аксинья Юдина
Рождение ребёнка
1760
Сын: Березин Зотий Никифорович
Мать ребёнка: Березина Аксинья Юдина
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Березин) Арина Никифорова
Мать ребёнка: Березина Аксинья Юдина
Смерть
Неизвестно