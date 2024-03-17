Кулюкина-Пышкина Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1956
Отец: Кулюкин Петр Петрович
Мать: Кулюкина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пышкин Николай Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пышкин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Пышкин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пышкин Владимир