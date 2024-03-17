Кулюкина-Пышкина Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулюкина-Пышкина Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1956

Отец: Кулюкин Петр Петрович

Мать: Кулюкина Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пышкин Николай Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пышкин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Пышкин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пышкин Владимир

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