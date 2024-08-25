Яумсхёр Коатс Бьерсген (Бьерсген) Огюст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яумсхёр Коатс Бьерсген (Бьерсген) Огюст

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яумсхёр Коатс Окадзаки Майлин

Мать ребёнка: Яумсхёр Коатс Окадзаки Ми

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яумсхёр Коатс Аксель

Мать ребёнка: Яумсхёр Коатс Окадзаки Ми

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яумсхёр Коатс Кей

Мать ребёнка: Яумсхёр Коатс Окадзаки Ми

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яумсхёр Коатс Окадзаки Ми

Смерть
Неизвестно

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