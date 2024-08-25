Яумсхёр Коатс Бьерсген (Бьерсген) Огюст
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яумсхёр Коатс Окадзаки Майлин
Мать ребёнка: Яумсхёр Коатс Окадзаки Ми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яумсхёр Коатс Аксель
Мать ребёнка: Яумсхёр Коатс Окадзаки Ми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яумсхёр Коатс Кей
Мать ребёнка: Яумсхёр Коатс Окадзаки Ми
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно