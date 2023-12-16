Чихарев Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1975
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1975
Рождение ребёнка
23.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности