Филлинова (Никифорова) Алина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филлинова (Никифорова) Алина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Иван

Мать: Никифорова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.2007

Дочь: Кошелева Кристина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.01.2014

Сын: Филлинов Артем Михайлович

Отец ребёнка: Филлинов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филлинов Михаил

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