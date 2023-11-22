Филлинова (Никифорова) Алина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифоров Иван
Мать: Никифорова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.2007
Дочь: Кошелева Кристина Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.2014
Сын: Филлинов Артем Михайлович
Отец ребёнка: Филлинов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филлинов Михаил