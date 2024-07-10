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Абдураманов Михаил Таирович

Место рождения

г. Серпухов Московской области

Дата рождения

29.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1984

Отец: Абдураманов Таир Бекирович

Мать: Абдураманова (Куликова) Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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