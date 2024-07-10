Абдураманов Михаил Таирович
Место рожденияг. Серпухов Московской области
Дата рождения29.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности