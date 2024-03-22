Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Григорьева

Место рождения

Харево, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Вычислено 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Вычислено 1858 г.р.
1859 г.р.
Вычислено 1860 г.р.
1861 г.р.
Вычислено 1862 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Харево, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
21.04.1857 ст.

Муж: Алексей Петров

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства Пикалихинской волости деревни Трищелинка крестьянина Петра Дионисиева сын Алексей Петров 29 лет, православного вероисповедания первым браком с Того же ведомства и волости Зряковско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1859 ст.

Дочь: Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Алексей Петров и законная жена его Татьяна Григорьева, оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Того же ведомства деревни Селятино крес... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Дочь: Евфимия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1861 ст.

Дочь: Евгения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Алексей Петров и законная жена его Татьяна Григорьева, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трище... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
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