Татьяна Григорьева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1834 ст.
Бракосочетание
21.04.1857 ст.
Муж: Алексей Петров
Казенного ведомства Пикалихинской волости деревни Трищелинка крестьянина Петра Дионисиева сын Алексей Петров 29 лет, православного вероисповедания первым браком с Того же ведомства и волости Зряковско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
28.09.1859 ст.
Дочь: Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Алексей Петров и законная жена его Татьяна Григорьева, оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Того же ведомства деревни Селятино крес... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Дочь: Евфимия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
27.12.1861 ст.
Дочь: Евгения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Алексей Петров и законная жена его Татьяна Григорьева, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трище... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров