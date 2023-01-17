Клинникова (Махоткина) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинникова (Махоткина) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

05.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1959

Отец: Махоткин Алексей Платонович

Мать: Махоткина Елена Николаевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
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