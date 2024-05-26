Зайцев Сергей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Зайцев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Зайцева (Музурова) Пелагея Прокофьевна
Рождение ребёнка
01.03.1939
Дочь: Опарина (Зайцева) Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Зайцева (Музурова) Пелагея Прокофьевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Исайкина (Зайцева) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Зайцева (Музурова) Пелагея Прокофьевна
Смерть
1942