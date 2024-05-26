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Зайцев Сергей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Зайцев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Зайцев Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Зайцева (Музурова) Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
01.03.1939

Дочь: Опарина (Зайцева) Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Зайцева (Музурова) Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Исайкина (Зайцева) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Зайцева (Музурова) Пелагея Прокофьевна

Смерть
1942

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